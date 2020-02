Gianluca: “Mi música también resuena en generaciones más grandes”

El 4 de octubre pasado Gianluca lanzó su disco “Yin Yang”, pero, tras el estallido social, debió suspender las actuaciones en vivo. La promoción quedó trunca, pero sólo en Chile, porque tocó en España y México, entre otros países. Además recibió un reconocimiento no menor; la prestigiosa revista Rolling Stone lo destacó entre los 25 mejores discos latinos 2019.

Porque tiene un lado más oscuro que habla del desamor, la pérdida. Y también un lado luminoso, donde están las canciones de amor desde otra perspectiva. El disco tiene una visión conceptual del yin y el yang , el tema de la energía o de un lado más espiritual que yo no había tocado en otras canciones. Hay canciones que son más alegres. No tengo una limitación de decir ‘voy a hacer canciones que sólo apelen a la tristeza o canciones que sean de amor, románticas’ . Tienen que ver con mis vivencias y con las cosas que siento, uno pasa por momentos buenos y momentos malos. Me gusta hablar de cosas tristes pero también me gusta mostrar que uno puede salir de eso, que es una fase nomás.

Sí, tal cual, creo que este disco deja más claro eso desde el punto de vista musical. Si uno escucha el disco no puede decir que yo hago trap o que hago reggaeton o pop, como que al final yo soy Gianluca y, como músico, me desenvuelvo en distintos géneros.

Sí, lo he pensado harto y creo que en algún momento lo voy a hacer, pero ahora mismo siento que mi lugar esta aquí , y (mientras tanto) pienso ir a otros países a hacer música y tocar. Ahora que hicimos la gira, conocí muchos países, fui a España, hice colaboraciones en México, creé lazos. Saliendo y trabajando afuera, vas creando redes. Vivir afuera te puede enseñar cosas bacanes, partir de cero en otro lado.

Bueno, tiene que ver con ciertas referencias que me gustan mucho y que se relacionan con la música afroamericana de Estados Unidos. Muchos raperos iban a coros (gospel) cuando eran pequeños y eso tiene que ver con la cultura del trap, el rap, la música urbana; todo viene de ahí. Me gusta mucho esa sonoridad, y sentía que la canción necesitaba ese toque como divino, porque uno escucha el gospel y como que al tiro piensa en una iglesia o en un espacio sagrado.

Mi música sí resuena en generaciones más grandes, no sé qué tan grandes como para decir ‘mayores de 50 o mayores de 60’, pero en los shows veo papás con sus hijos, gente que tiene como 30 40, o gente que me saluda en la calle, que son más grandes y que conectan con lo que hago. Quizás encuentran que mi mensaje va más allá de cosas trap.