"Chino" Ríos respondió a usuarios que lo criticaron por ofrecer ayuda a "Krespita" Rodríguez

Marcelo "Chino" Ríos generó una serie de reacciones las últimas horas, luego de publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, donde hacía referencia a la boxeadora nacional "Krespita" Rodíguez.

Todo esto, luego de que la deportista diera a conocer que debe someterse a una cirugía para extirpar un tumor cervical. Sin embargo, necesita apoyo para financiar la intervención que cuesta más de 20 millones de pesos, situación por la que se está organizando una peña que será animada por Pamela Díaz.

Marcelo Ríos, no quiso quedarse al margen y le ofreció su ayuda a "Krespita" públicamente. "Te conocí una vez en un charla que di y estabas tú, me causó mucha curiosidad saber que teníamos una boxeadora de un muy alto nivel ya que los periodistas solo se preocupan de cubrir ciertos deportes, hoy supe que tienes una muy difícil pelea que tienes que ganar (tumor) y me gustaría saber de que forma te puedo ayudar", comenzó.

"Leí que una tal Pamela Diaz te iba a ayudar que lo encuentro super bien pero en que te puede ayudar ese tipo de personas cuando se trata de un tumor, bueno cualquier cosa háblame por interno, te deseo lo mejor", concluyó.

Si bien, sus palabras fueron aplaudidas por muchos, también hubo usuarios que criticaron la forma de ofrecer su ayuda.

"Si vas ayudar hazlo piola y háblale tú por interno, o andai buscando puntos”, fue uno de los comentarios.

Ante esto, el "Chino" no dudó en responder: "Lo importante es ayudar, no importa como ofrezcas tu ayuda… La hueá es siempre criticar, pero estoy más que acostumbrado".