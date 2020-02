Alcalde de La Florida apunta a “responsabilidad civil” del gobierno regional: “Si yo autorizo un acto que termina provocando daños, tengo que responder”

“Creo que es lamentable que tengamos que poner estas restricciones porque en sociedades libres esto se hace normalmente. Una sociedad es libre cuando la Polla Records puede tocar y escuchar sin problemas, el poner restricciones a la libertad es un fracaso para todos, pero se ha llegado a tal nivel de caos y de falta de profesionalismo en estas actividades que estamos agrediendo el derecho a la vida e integridad física de los ciudadanos”, señaló esta mañana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre los hechos ocurridos el domingo en el estadio de la comuna, cuando un recital de la Polla Récords debió ser suspendido luego de que el público se abalanzara sobre el escenario.

“Mi obligación es cuidar a los ciudadanos y tomar acciones efectivas, para que –en un tiempo más- ustedes no me llamen preguntando por qué murió alguien en una estampida dentro del estadio o en un incendio en una casa. Dicho eso, lo ideal es que no hayan restricciones, vamos a buscar imaginativamente una solución de continuidad. Hoy las municipalidades somos mudos testigos de lo que deciden las intendencias”, dijo en Radio Universo.

“A nosotros nos preguntan qué nos parece, si tenemos objeciones. Nosotros entregamos a lo menos 24 objeciones de este concierto en término de estacionamiento, vías de evacuación, ruidos molestos, además que la evaluación de seguridad era evidente, la convocatoria era ‘no habrá ni paz ni tranquilidad’ (en alusión al nombre del recital “Ni descanso, Ni paz”), sabemos que esta música tiene un público distinto y la realidad que está viviendo el país hubiesen aconsejado sino suspenderlo, buscar un lugar más seguro y más expedito en su evacuación”, agregó. “Nada de eso se hizo ni se escuchó y se insistió en autorizar”.

“Yo personalmente al dueño se lo he dicho. A pesar de que estamos en un juico de restitución le he dicho algo súper simple: ‘sean buenas vecinos, están en la mitad de un barrio, no agredan a los vecinos, sean prudentes en el tipo de concierto, en el horario’ y nada de eso se hizo, y en la lógica del empresario antiguo intenta ordeñar la vaca hasta que desangre y ayer pudo haber habido sangre no de vaca sino que de seres humanos. Audax tiene que entender que no puede seguir lucrando con la seguridad de los vecinos”, sentenció.

Consultado por el rol del intendente, Carter respondió “más que pedir la renuncia de una autoridad es su responsabilidad civil extra contractual. Si yo autorizo un acto que termina provocando daños tengo que responder. No vamos a pedir que el intendente como persona responda con su patrimonio, a lo menos el gobierno regional sí responda. Puede ser un seguro o la responsabilidad civil pero lo que no aparece razonable es que acá pague moya”.

“Es difícil tener un número preciso (de daños), en bienes fiscales son un par de decenas de millones en daño a propiedad privada hay saqueo en un supermercado y daños a propiedades, yo creo que lo más terrible es el atropello a la dignidad de la gente”. “Una de las lecciones que entregó el 18 de octubre es que la gente exige igual dignidad para todos, tanto para el dueño millonario en dólares de Audax como el vecino pensionado, tienen los dos el mismo derecho a dormir tranquilos. ¿El dueño de Audax permitiría un concierto de esta naturaleza al lado de su casa? Ciertamente no”.

Sobre la cantidad de policías, Carter señaló: “Tengo la misma impresión que habían pocos (carabineros). Pero honestamente ustedes saben que no se trata de cantidad, se trata de que la policía o no hace bien la pega porque no tiene los elementos o termina siendo un elemento provocador para los asistentes a estos actos. Entonces muchas veces la policía tiende a ser más retraída para no provocar reacciones adversas”.

“Es una mezcla de situaciones, el público no es el mismo de hace seis meses. Antes evacuar era más tranquilo, hoy hay sensación de alboroto y fuerza pública desacreditada y con pocas herramientas”.