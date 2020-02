Mariana Derderian protagonizó tenso momento en "Pasapalabra"

Mariana Derderian estuvo presente en el programa Pasapalabra, donde tuvo una polémica intervención. Todo ocurrió cuando se encontraban jugando al «Tutti Frutti», una especie de bachillerato, donde debía encontrar una palabra en respuesta a la frase: "Cuando grande quiero ser".

La actriz respondió: "ratera", generando una discusión en el estudio, pues los participantes del equipo opositor insistían en que no era correcto.

Entre los argumentos en contra, Derderían respondió con enojo: "No, porque uno quiero, bueno y si yo quiero. Si yo quiero ser ratera cuál es tu problema", replicó con molestia, asegurando que "no porque esté mal como conducta del ser humano y no porque sea un delito significa que yo no pueda ser ratera. Puedo querer ser ratera", insistió.

Sin embargo, Julián Elfenbein terminó la discusión: "tienes razón, pero es roja".