Filtran supuesta conversación de esposo de Pampita con actriz argentina

Nuevamente Pampita se encuentra envuelta en una polémica, luego de que se filtrara una supuesta conversación a través de Instagram, entre su esposo, Roberto García Moritán, y la actriz trans Nicole González.

Fue la misma abogada, conocida como "La Rubia Peronista", quien hizo llegar una captura de los mensajes que le habría enviado el empresario, cuando ya estaba de novio con la ex de Benjamín Vicuña.

Sin embargo, lo que más ha dado que hablar, fueron las declaraciones que González entregó más tarde al programa “Los Ángeles de la mañana”.

"Una persona se me acercó después de una función y me invitó a llevarme a mi casa. Yo le dije ‘gracias’ y me respondió ‘tranqui, tenemos un amigo en común que te conoce’. Le pregunté quién era ese amigo en común y me dijo que era García Moritán. Ahí ya me dio un poco de bronca porque hace mucho tiempo que me escribió García Moritán y yo nunca le respondí”, comentó.

Asimismo, reiteró que "quiero que García Moritán aclare que yo no tengo nada que ver con él. Es muy de machirulo decir ‘yo la conozco a esta’, ¡no me conocés García Moritán!”, remató.