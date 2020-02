Prince Royce: "Todavía tengo muchas amistades en el Bronx"

"A todos nos gustan los lujos", dice Prince Royce y lanza una carcajada. Lo dice porque durante su niñez -cuando vivía en el Bronx- satisfacer sus necesidades y caprichos dependían de los limitados ingresos de su mamá (peluquera) y su papá (taxista), pero hoy, tras 10 años de carrera, amasa una fortuna de varios millones de dólares. "Pero me encanta la sencillez, yo viví una vida muy bonita y feliz (en el Bronx), y todavía con mi familia vivimos de manera relativamente sencilla (…) quizás ahora puedo tener una casa grande y un carro bonito, pero a nivel de familia hacemos lo mismo de antes", aclara a HoyxHoy

El artista acaba de lanzar su tercer álbum, "Alter ego". "Con ese nombre quise experimentar diferentes versiones del romance y diferentes versiones de Prince Royce", cuenta. El álbum tiene una particularidad: es el único disco doble inédito lanzado por un artista latino en más de una década. Está compuesto por "Génesis", una propuesta bachatera, y "Enigma", un trabajo más urbano y pop.

-¿Por qué quisiste lanzar un disco doble?

Para mí es importante hacer cosas diferentes siempre. Soy fanático de la música y de los discos y, después de tener éxitos con canciones como "Sensualidad" con Bad Bunny o "El clavo" con Maluma, escuché que esas canciones, que son más pop y urbanas, habían gustado. Pero yo también quiero darle al público las bachatas, el género que me dio a conocer (...) Además, hoy con el streaming tenemos la posibilidad de entregar más música, y el público puede escuchar un poquito de todo.

Yo honestamente soy fan de la música, no creo que se trate de género, obviamente la bachata tiene un lugar especial en mi corazón, porque gracias a ella me di a conocer y, por eso, hice este disco. La disquera quería que nada más sacara un disco ("Enigma") y yo dije 'no, yo tengo que sacar el disco de bachata también'.

Sí, y también tengo mi propio día en Nueva York, el 9 de agosto. Es un honor ver que he podido lograr tanto con nada.

Sí, sí, sí, todavía tengo muchas amistades, muchos de los amigos con los que me crié. Cuando voy a Nueva York siempre trato de verlos.

-¿Te has planteado alguna vez cómo sería tu vida sin la música?

Yo originalmente quería ser maestro de literatura, imagino que si no hubiese cantado, habría terminado la escuela y quizás sería maestro, esa era mi meta. Pero realmente no sé, yo empecé tan joven; a los 17 estaba ya grabando mi primer disco, a los 18 o 19 estaba ya de gira y sonando en las radios, entonces es muy difícil para mí imaginar mi vida sin la música.