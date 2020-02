Decretan orden de detención en contra de Marlén Olivarí

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta mañana una orden de detención en contra de Marlén Olivarí, debido a que no se presentó a una audiencia por una querella que presentó su exabogada Paula Oyarce, quien la acusa de presuntos honorarios adeudados al equipo de campaña.

El abogado de la modelo, Luis Reyes, indicó, en conversación con el matinal Hola Chile, que ella sufrió un cuadro de estrés que le impidió su asistencia al lugar.

Reyes agregó que Olivarí actualmente está en Viña del Mar, lo que dificultó su traslado hasta la capital en horas de la mañana. El exrostro de Morandé debe presentarse a la brevedad en el tribunal, según informó el abogado.

En marzo del año pasado, Oyarce había indicado a Radio Bio Bio que interpondría acciones legales por presuntos honorarios adeudados al equipo de campaña, y acciones penales. A lo anterior se le agrega injurias y calumnias por escritos que Marlen habría realizado al equipo de campaña.

Según la información de BioBioChile, tras una reunión entre ambas, Oyarce se habría comprometido a reunir los recursos para la campaña, pero sospechó del alto monto que debía reunir: $ 500 millones de pesos.

Sobre esto, Olivarí dijo que en el presupuesto la abogada habría contemplado un sueldo de siete millones de pesos , aparte de honorarios también millonarios para otras personas.

La candidata a alcaldesa de Viña del Mar, enfatizó en que le manifestó a Oyarce que si no conseguía los recursos para la campaña, no se podrían realizar los contratos, porque ella no pondría dinero de su propio bolsillo.