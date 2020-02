Raquel Argandoña desclasificó comentario de su ex pareja tras protagonizar choque en Vitacura

Raquel Argandoña dio que hablar este lunes, luego de protagonizar un accidente vehicular en Vitacura. Si bien, el hecho fue leve, de todos modos debió acudir a la comisaría.

Antes de esto y con el fin de asesorarse llamó a su ex marido, el abogado Hernán Calderón. Sin embargo, según contó en "Bienvenidos", la conversación no fue del todo amigable.

"Qué quieres ahora", le respondió Calderón al contestar el teléfono. Tras comentarle que había chocado, su respuesta la dejó sorprendida.

"Y por qué me llamas, me dijo. Y yo le dije, porque si me voy detenida, yo pienso que tu te vas a preocupar que la madre de tus hijos esté detenida. ¿Y sabes lo que me dijo? 'a veces me encantaría que te detuvieran para la vida'", contó.