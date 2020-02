Abogado de Marlén Olivari: "No está prófuga"

Iván Reyes, abogado de Marlén Olivari, se refirió a la orden de detención que emanó en contra de su defendida, luego de que no se presentó ante el tribunal, en el caso por la querella que fue presentada en su contra por su exabogada.

Reyes, en conversación con La Cuarta, dijo que Olivarí no acudió a la audiencia porque "tuvo un problema nervioso a última hora, lo que es explicable en alguien que no tiene costumbre con los tribunales y el juez no me dio la posibilidad de justificar y acreditar su estado".

Ante la ausencia de su defendida en la audiencia, el jurista dijo que "le expliqué eso al juez y no admitió, y la contraparte en una actitud vengativa pidió esa medida".

"Marlén no está prófuga, no hay sentimiento de culpabilidad. Nosotros no vamos a admitir responsabilidades de ningún tipo" dijo Reyes, quien además anunció que interpondrán acciones contra la abogada querellante, Paula Oyarzo, por desempeño profesional.

Oyarzo acusa a la candidata a alcaldesa de Viña del Mar, de honorarios adeudados al equipo de campaña.