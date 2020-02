Patricia Maldonado se fue con todo en contra de Ricky Martin

En el programa "Las Indomables" de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, estrenado hoy, analizaron lo que será el Festival de Viña 2020.

Mientras comentaban lo que será la primera jornada, que se realizará el domingo, comenzaron a hablar sobre Ricky Martin, el plato fuerte del día.

“Ricky Martin irá a hacer la donación igual que Maluma, con su discurso, recuerda que está la primera noche", preguntó Schmidt, lo que generó debate entre las figuras.

“Ricky Martin estuvo contra en contra de Maduro, no hay que olvidarse de eso. No vaya a ser que venga para acá y vaya a estar con la mamadera de «yo no estoy de acuerdo», típico de artistas panfletarios, espero y confió de que no porque lo encuentro un tremendo artista”, comentó Maldonado.

A lo que la rubia respondió rápidamente: “Oye vieja sabes que ya me diste lata, porque ahora te va a esc8char y va a cambiar todo el discurso, yo quería primero escucharlo y que después hiciéramos este comentario, porque los discursos que ha dado por el mundo es bien como tú lo estás planteando”

"No son claros, es como, me inclino para la izquierda, me inclino para la derecha", continuó Claudia.

Maldonado sin pelos en la lengua, se lanzó con todo: "¿Sabes cómo se les llama a esas personas Claudita y Cata? Se les llama personas corcho, flotan en cualquier mi…".