Karen Bejarano impactó al mostrar el antes y después de su físico en bikini

Karen Bejarano se lució en las redes sociales y dio que hablar con la publicación de una fotografía donde compara el antes y después de su físico.

La cantante compartió una imagen doble donde se le ve frente al espejo en bikini. Fue en la descripción de la postal donde comentó cómo llegó a tener una figura más tonificada.

“Hace un mes hacía todo mal. Comía poco (nunca tomaba desayuno, comía ensalada y una proteína en el almuerzo y la cena), tomaba muy poca agua, trotaba 3 o 5 veces por semana por más de 45 minutos, no entrenaba musculatura, todo lo que comía me hacía sentir pesada, me daban cólicos y creía que era intolerante a todo porque literalmente TODO me hacía sentir mal, y si bien estaba flaca (59 kilos), no me sentía conforme conmigo”, comentó.

Sin embargo, agregó que después de 30 días de cambiós perdió "2 1/2 kilos de grasa y gané 2 kilos de masa muscular Mi peso se mantuvo, pero cambió su composición ¡y por Dios que se nota! Si alguien me lo hubiese contado, no le habría creído, pero lo hice ¡y sí se puede!”.





“Básicamente quiero decirles que no tienen que dejar de comer para estar en su mejor forma. Deben siempre guiarse por especialista y así podrán ver los resultados que buscan”, concluyó.