Marcela Vacarezza respondió a usuarios que la criticaron por condenar incidentes en Viña del Mar

11:02 La panelista insistió en que no se trató de una "manifestación" sino de "vandalismo".

Diversos incidentes se generaron en Viña del Mar, horas previas al inicio del Festival de Viña del Mar. Vidrios rotos, autos quemados y enfrentamientos con Carabineros, marcaron la jornada solo a cuadras del centro del evento.

Ante esto, diversas personalidades opinaron sobre lo ocurrido, incluyendo a Marcela Vacarezza, panelista que decidió cuestionar los episodios a través de sus redes sociales.

"Lo que está pasando en Viña no es “manifestación”. Es vandalismo. Quemar, destruir, acabar con todo. Eso no es ni la voz, ni el deseo, ni las demandas del pueblo", escribió en su cuenta de Twitter.

Ante esto, recibió una serie de respuestas, incluyendo las críticas de algunos usuarios. "La V region no quería un festival y lo manifestó !!! No son tiempos para el circo", escribió una persona. Su intervención fue respondida por la esposa de Rafael Araneda.

"No me cabe duda, pero el festival da trabajo a muchísimas personas. Eso no importa? El dinero es de privados señor", emplazó.

Sin embargo, los emplazamientos siguieron por parte de otra seguidora: "Es difícil sentir empatía cuando naciste siendo privilegiada!!! Si conocieras las vidas, también querrías y destruirías todo", replicó una mujer.

Ante esto Vacarezza finalizó sus palabras con notoria molestia. "Por favor no me den más este argumento porque ya me lo han dicho mil millones de veces. Aunque sea “privilegiada” para mí es vandalismo", remató.