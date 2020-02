Lenwa Dura de Tiro de Gracia tras cancelación de la obertura: "No están las condiciones para estar allá, no había seguridad"

Dos semanas llevaban ensayando los integrantes de Tiro de Gracia, Lenwa Dura y Zaturno, para el show de obertura que debía abrir los fuegos la noche del domingo del Festival de Viña del Mar 2020.

Pero todo quedó en ensayos, luego de que los incidentes en el Hotel O'Higgins de la tarde del domingo impidieran que gran parte de los bailarines y artistas -incluidos los Tiro de Gracia- se pudieran trasladar con tiempo a la Quinta Vergara para inaugurar el certamen.

Aunque los canales a cargo -TVN y Canal 13- anunciaron la misma noche del domingo que el show se reagendaría para otra jornada, eso finalmente no ocurrirá.

El propio Lenwa Dura explicó a hoyxhoy que ellos mismos decidieron no hacer la presentación. "Lo que pasa es que nosotros no queremos porque no están las condiciones para estar allá, no había seguridad, nada", detalló.

El músico contó que la tarde del domingo estaba junto a Zaturno y el músico tropical Jordan -que también sería parte del show- en el clásico hotel de la Ciudad Jardín, cuando comenzaron las protestas que terminaron con el lobby del Hotel O'Higgins destrozado y varios autos quemados en su frontis. "El hotel estaba tirado, por así decirlo, no había seguridad, no había nada. Nosotros estábamos con el Jordan y el Zaturno y nos vinimos a Santiago", relató Lenwa Dura, que reveló que recibieron las disculpas de la producción del evento.

Sobre el show que no fue, el rapero contó que "era un musical que tenía que ver con el estallido social, bonito, y en una parte estaba Tiro de Gracia y había un show de breakers y zanquistas, pero no se pudo no más".

A raíz de los mismos hechos que terminaron con la cancelación de la obertura de Viña 2020, la gerencia del Hotel O'Higgins anunció la suspensión "indefinidamente" de su funcionamiento. En ese lugar se hospedaban al menos 300 personas vinculadas al Festival, entre músicos, artistas y prensa especializada.

Por los mismos incidentes, la alcaldesa de Viña, Virginia Reginato, se reunió ayer con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y envió "un mensaje al Presidente de la República, yo creo que la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña y los chilenos queremos que vuelva la paz a nuestros hogares y a nuestras ciudades".