Cristián Sánchez: "No soy ambicioso, nunca he soñado animar Viña del Mar"

Cristián Sánchez lleva 24 años cubriendo el Festival de Viña de Mar. "Y la verdad es que, después de mi salida de TVN, yo pensé que este año no iba a tener ningún vínculo, pero, al parecer, hay una unión entre el festival y yo que es imposible romper, y cuando me llamaron de Fox fue un gustazo, en 10 segundos dije que sí", cuenta sobre el programa "La Previa del Festival", que en estos días conduce junto a Pampita. Dice que está feliz porque, con este espacio, el público de toda Latinoamérica puede acceder a la trastienda del evento. Y también porque le gusta trabajar junto a la animadora y modelo argentina.

No lo he pensado así, pero obviamente me encantaría. Hace cuatro años que hago el programa NEXO en ESPN y también se ve en toda la región. Viña del Mar es el festival latino más importante y grande del mundo y, obviamente, tiene otra repercusión y resonancia. Por lo mismo, ha sido una responsabilidad muy grande y, si es un primer paso para hacer una carrera afuera, bienvenido sea, me encantaría.

La verdad es que yo en general he sido poco ambicioso, pero he tenido la suerte de hacer más cosas de las que nunca imaginé. Yo no soy de subir al piso de los ejecutivos y pedir programas y cosas así. Todo se me ha ido dando. Entonces si tú me decih '¿algún sueño?', en realidad no tengo, porque así como hay animadores que sueñan con animar el festival de Viña, yo no, si me tocara alguna vez, lo pasaría el descueve, espectacular, pero no está dentro de mis sueños.