Paul Vásquez sobre su rutina en Viña: "No voy a perder el tiempo con los políticos"

Paul Vásquez, alias "El Flaco", habló sobre lo que será su show en el Festival de Viña del Mar. El comediante se presentará solo por primera vez, haber estado 4 veces en la Quinta Vergara junto a Dinamita Show.

"Vengo de una familia obrera, trabajadora, de la Villa O'Higgins. La gente sabe que vinimos de la calle (...) Después tuve unas amistades que no debí haber tenido, pero la gente en vez de sepultarme me empezó a ayudar. Vio que seguí trabajando, voy a muchos beneficios, cuenta mucho para los bingos. Después me hice bombero voluntario y la gente empezó a respetarme mucho más", expresó sobre la popularidad que tiene.

También, se refirió a un eventual cierre del Hotel O'Higgins y que trabajará en una campaña para que este pueda volver a funcionar. "Es de los viñamarinos. Está mi propia historia profesional", expresó muy conmovido.

Asimismo, habló sobre el contenido del que tratará su rutina y el humor político que ha destacado en esta edición del Festival, tras el estallido social. "Después de ver tanta sangre, muchos niños mutilados, mucho abuso, yo no puedo subir el escenario y hacer risa de eso" enfatizó "El Flaco".

"Pero tampoco me voy a cargar la mata con los políticos porque no se merecen mi tiempo, ellos no han solucionado nada en cuatro meses, yo no voy a perder el tiempo con políticos", sostuvo.

Por otra parte, confirmó que hizo algunos ajustes, y espera que su rutina tenga un ritmo parecido al de Javiera Contador, que triunfó en la Quinta.

Paul Vásquez se presentará mañana en el Festival de Viña del Mar, luego de que toque el grupo estadounidense Maroon 5.

Por último, el comediante se refirió a la cantidad de asistentes que tendrá la noche tras la participación de la banda liderada por Adam Levine, y expresó que "yo no tengo público, yo tengo hinchada".