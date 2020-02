Alberto Plaza: “Kramer me traicionó”

En conversación con La Tercera, el cantautor Alberto Plaza, se refirió a las menciones de las que ha sido objeto en rutinas humorísticas en l Festival de Viña del Mar.

“Hace tres años que vienen los humoristas mencionándome, una señal de que soy importante para ellos”, dijo Plaza, luego de que Stefan Kramer y Ernesto Belloni hicieron algún chiste sobre la Quinta Vergara alusivo a él.

Sobre el imitador, Plaza acusó traición: “me llamó a mi casa en EE.UU., para pedirme ayuda, porque quería venirse a vivir a Estados Unidos. Me llamó para ver si lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda (…) me puse a su disposición”.

“Él me responde riéndose y burlándose de mí en público y poniéndome en una condición como la que me puso, eso se llama traición”, dijo Plaza, quien aseguró que cuenta el hecho “para que la gente pueda conocer el tipo de persona que es Kramer”.

Plaza sostuvo en la conversación que con Kramer había cultivado un vínculo desde hace una década, cuando el humorista le pidió utilizar la canción Milagro de Abril en una de sus películas, y que luego asistió a un show de Paloma Soto, la esposa del comediante, donde los lazos se afianzaron.

En esa línea, Plaza dijo ser indiferente a la mención de Belloni. “No me interesa lo que diga de mi o lo que haya provocado. Me produce cero”.

“Ahora distinto es el caso de Kramer. Él me traicionó”, añadió el cantautor.