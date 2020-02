El tenso momento que protagonizaron Rafa Cavada y Checho Hirane

12:10 En el matinal Contigo en la Mañana, el comediante expresó "soy cómico pero no gil".

El periodista Rafael Cavada y el humorista Checho Hirane, vivieron un tenso momento en el matinal de CHV Contigo en la Mañana, donde hablaban sobre la Primera Línea.

"Yo quiero hacerte una precisión. La Primer Línea se entiende como el grupo que se enfrenta a Carabineros para que éstos no repriman a los manifestantes", fueron las palabras con las que Cavada frenó los dichos del comendiante que condenó a Stefan Kramer por incluir a la Primera Línea en su rutina.

Hirane le contestó que "esa es tu interpretación", lo que generó un tenso cruce en vivo. La discusión continuó por unos minutos.

Cavada, le dijo "no, es lo que yo veo", a lo que el comediante respondió "ah, entonces lo mío es una interpretación y lo tuyo es la verdad. Pero qué soberbia intelectual, por Dios".

"Supongo que las veces que has estado en Plaza Italia lo has visto", replicó el periodista.

Hirane entonces dijo no asistir a la Plaza Italia, lo que dio paso a que Cavada dijera "ah, esa es la diferencia".

"Oye, soy cómico pero no gil. Si yo tengo una posición política que no está de acuerdo con eso, para qué me voy a meter a Plaza Italia", dijo Hirane.

"¿Puedo continuar? Me gustaría dejar en claro que el 6 de noviembre en Chile ya habían 160 de daños oculares. Hoy hay 445 con daño ocular permanente. Mi pregunta es: ¿no debemos pensar que Carabineros debe tener limitaciones?", indicó el periodista.

Hirane, entonces, dijo que "estoy de acuerdo en que no se puede validar, eso es falla en los protocolos. Eso hay que arreglarlo, pero lo que tú estás haciendo es llamar a armar a una fuerza civil. Tú estás validando que haya una fuerza para combatir a Carabineros. Me parece una irracionalidad".

"¿Cuándo escuchando la palabra ‘válido’? Yo estoy describiendo una situación", respondió Cavada, a lo que el comediante, dijo que "justificas". "No, no justifico. La describo, porque he estado ahí", cerró Cavada.