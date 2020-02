Pancho del Sur protagonizó fuerte enfrentamiento con Claudio reyes en matinal: "Hace una apología prácticamente a la cocaína"

13:12 "Él se ponía a escribir "inspirado", como 100 chistes en la servilleta. Le trabajaba muy rápido la cabeza, no sé por qué sería. El asunto es que de 100 chistes, con suerte me servía una", lanzó con anterioridad quien fuera comediante del "Jappening con Ja".

Pancho del Sur desató polémica luego de responder a los emplazamientos del actor Claudio Reyes en "Bienvenidos". Y es que, quien fuera comediante del "Jappening con Ja", criticó su trabajo con duros términos.

"Que se acuerde que gracias a mí entró al Jappening a ser libretista, cosa que no lo es, es un pésimo libretista. Es un aportador de chistes, cobra una platita por cada chiste", dijo.

Pero el enfrentamiento no quedó ahí, pues Reyes, aseguró que Pancho del Sur "se ponía a escribir "inspirado", como 100 chistes en la servilleta. Le trabajaba muy rápido la cabeza, no sé por qué sería. El asunto es que de 100 chistes, con suerte me servía una".

El intérprete de la "Canción del Nada" se indignó con la intervención de su colega e interpretó sus dichos con respecto a un supuesto uso de drogas.













"Claudio Reyes hace una apología, prácticamente a la cocaína con lo que está diciendo claramente con la "inspiración". Claudio, tus vicios no los metas con otras personas, tienes que ser más claro y más hombre para decir las cosas. Y por una de las cosas que dejé de trabajar contigo fue por tus vicios. Si quieren a mí me pueden hacer examen de sangre, de pelo, yo no tengo nada", remató.