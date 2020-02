Carla Jara reflexionó sobre su cuerpo tras comentario de usuaria

15:35 "Yo me amo y me apruebo tal como soy", comentó.

Carla Jara escribió un extenso mensaje en sus redes sociales, donde plantea lo orgullosa que se siente de su cuerpo. Todo esto llegó tiempo después de que una usuaria comentara una de sus fotos en Instagram, donde le dijo que estaba "más rellenita".

La exPelotón hizo alusión a dicha intervención, y le respondió: "No me privo de nada, como lo que quiero y soy feliz”.

Luego, en una nueva publicación, agregó: "qué risa me dio… Probé una aplicación, pero no me hizo nada. Acá están las 2 fotos reales que sacó mi marido hermoso @fcokaminski. Me puse calugas y se ve súper falso. Cómo creen que me arreglaré para salir en una foto", dijo.





Con ello, insistió en que "yo me amo y me apruebo tal como soy, a veces más flaca, otras más gorda, pero siempre soy feliz. No me cuido, no voy al gym, acepto mis arrugas, mi celulitis, mis canas las amo. Un beso, bellezas, y que tengan un lindo miércoles. Yo en mi último día de vacaciones…”, replicó.