Francisca García Huidobro reveló haber recibido amenazas por comentario sobre la comunidad LGTB

08:36 "Por primera vez en mi vida siento miedo y lamento mucho que sean ustedes, a quienes he acompañado durante toda mi vida, quienes me hayan producido un dolor tan grande", replicó la animadora.

Francisca García Huidobro reveló que pasó por un momento delicado luego de opinar en el programa "Échale la culpa a Viña" sobre el show de Ernesto Belloni.

"Él estaba hablando de personas y su ´condición sexual´ y yo lo corregí para explicarle que se dice 'orientación sexual´. Sin embargo, ocupé el concepto ´gente delicada de cutis´, que es como me refiero a temas sensibles", comenzó eXplicando.

Estas declaraciones desencadenaron en una serie de mensajes. "En la noche recibí una cantidad de odio (...) En esos me decían ´sabemos quién eres´o ´cuidado donde andas caminando´. Me duele, precisamente de esa comunidad, porque he apoyado desde muy chica a las minorías sexuales", añadió.

Entre lágrima, Hudobro insistió en que cada vez que ha tenido un micrófono "he defendido", replicó haciendo referencia a la comunidad LGTB.

"Seguiré apoyando. Todos los comentarios malos los boté. Las amenazas no, porque por primera vez en mi vida siento miedo y lamento mucho que sean ustedes, a quienes he acompañado durante toda mi vida, quienes me hayan producido un dolor tan grande", concluyó.