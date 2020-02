Denise Rosenthal tras revelar exigencia del líder de Maroon 5: "Se me salió. Déjenla entre nosotros no más"

"Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared”. Este fue el mensaje que escribió Denise Rosenthal en su Twitter haciendo referencia al líder de Maroon 5, Adam Levine. La declaración fue borrada un tiempo después, pero aún así alcanzó a viralizarse.

Ante esto, la cantante volvió a intervenir en la red social, pero esta vez aclarando lo ocurrido. "Me van a retar y ahora va a ser más noticia eso que mi show de mañana. Pucha cabr@s se me salió. Déjenla entre nosotr@s no más", replicó.





Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, continuando los comentarios del polémico show de la banda estadounidense.