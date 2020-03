Habló la tía de Pedro Ruminot tras su protagonismo en rutina del Festival de Viña: "No le ponía de su cosecha"

Después del triunfo de Pedro Ruminot en Viña del Mar se han generado una serie de reacciones por su rutina. Esto incluye a la tía del comediante, Bernarda, a quien nombró en varias oportunidades durante su rutina.

Según consignó La Cuarta, la mujer comentó cómo ha sido haberse convertido en trending topic en Twitter. Además, aseguró que las anécdotas que contó Ruminot, son reales.

“La mayoría son verdad. No le ponía de su cosecha. Son reales", comentó. "Salí a comprar a la carnicería y bastante gente me reconocía, hasta las niñas chicas y los vecinos. Me hizo famosa y, a decir verdad, nunca pensé que iba a pasar algo así. Esto me hace sentir más animada”, añadió.