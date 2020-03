Nicole Moreno contó cómo nació "Luli" y su costo: "Hasta el día de hoy ‘oh, la hueona tonta’”

Nicole Moreno, más conocida por su personaje "Luli" fue una de las participantes del programa estelar de CHV, La Divina Comida, que fue exhibido el sábado pasado donde se refirió al costo que es hacerse famoso.

Junto a ella participó el comediante Miguelito, María Fernanda Valdés y Francisco López.

Al recordar como nació su personaje "Luli love" y relató que “SQP. Llegué por reemplazo por una chica que estaba en Mekano, Amanda, por tres días. Después les gusté y me contrataron por el resto del año”.

“Conocí a una masajista… El personaje comenzó en el 2007 en SQP en el verano”.

Al ser consultada si realizó un casting para entrar y explicó que “conocí a una masajista… El personaje comenzó en el 2007 en SQP en el verano”.

Gracias a Luli soy lo que soy, porque hoy en día es medio difícil estar en la tele”, expresó Nicole Moreno.

“Me gusta la tele. Es que decía que la única manera era hacer un personaje para hacerme conocida. No era un personaje, sino la manera… No estudié teatro, no estudié periodismo. No estudié comercial. Quizás por ahí podía hacerlo. Me las tuve que rebuscar de otra manera y el costo fue alto. Hasta el día de hoy ‘oh, la weona tonta’. Sorry", finalizó.