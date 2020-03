Yazmín Vásquez recibió acidos comentarios tras publicar foto en redes sociales

La ex conductora de Milf, Yazmín Vásquez, fue duramente criticada por publicar una foto en que según sus seguidores la tildaron como que sale "poco favorecida".

Mediante Instagram, Vázquez compartió la imagen en la que aparece en un ascensor y junto a la publicación escribió "ahí voy".

"Humm el pelo desteñido la raiz, y de cara te echaste 15 años... No funcionó esta foto si querias salir regia, sorry", "Hermosa, la buelita de Barbie"", "Sorry , no creí que fueras tu te ves diferente", fueron algunos de los comentarios a través de la red social.