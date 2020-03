[VIDEO] Geri Hoops rompió el silencio tras viaje a Puerto Rico: "Me violaron"

Geraldine Rodríguez más conocida como 'Geri Hoops', bailarina e instructora de Twerk, contó los complejos momentos que vivió en Puerto Ricro, donde había viajado luego de que un productor la contactara para grabar un videoclip de Ozuna.

Fue hace dos semanas donde reveló que el sujeto la habría acosado y debido a las condiciones labores rechazó aparecer en la producción. Pero las cosas no terminaron ahí, pues en el aeropuerto de Puerto Rico cuando intentaba regresar a Chile, relató en un extenso video haber sido agredida por los funcionarios.

"Al regresar fui detenida por migraciones ya que la visa que utilizaba no servía para realizar ningún tipo de trabajo allá, y no podía ni asistir a entrevistas de radio o tv, sin una visa de trabajo: Por eso hago un mea culpa porque no averigué más y solo acepte las invitaciones y fui", contó.

"Me llevaron a un lugar que no recuerdo bien porque entré en estado de shock porque tenia mucho miedo y me dejaron llamar pero solo para decirle a mi pololo que podía comprar los pasajes, para nada más", agregó, sosteniendo que "al final me quitaron el teléfono porque me dijeron que estaba llorando mucho".

"No sabía qué iba a pasar entonces ahí es cuando me empiezan a molestar", continuó, agregando que la comienzan a "empujar para que pudiera bailar. (...)Me pegaron palmadas, me tiraron billetes. Me oriné porque tenía mucho miedo".

Luego, aseguró que le dijeron que se sacara la ropa "que me ponga en la pared como cuando te van a revisar. Uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando... y después ya me violaron. Después de eso no me acuerdo de nada".

"Tengo que decir la verdad. cuando yo llegué, la única salida que veía a todo lo que me había pasado era quitarme la vida. Pero mis amigos, mi familia y mi novio ayudaron a que eso no pasara", remarcó Geri, asegurando que están haciendo las gestiones para que el caso se investigue.

Asimismo, indicó que se encuentra con tratamiento psicológico para enfrentar lo que vivió.