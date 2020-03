Ana Tijoux se presentó en acto de campaña de Bernie Sanders en EE.UU.

16:53 "Ya no queremos más supremacía blanca porque vivimos en un mundo lleno de colores, en nuestro cuerpos y en nuestras pieles, y eso es lo más lindo que tenemos como pueblo”, dijo la artista durante su presentación.

La cantante nacional, Ana Tijoux, participó en el acto de campaña del precandidato demócrata, Bernie Sanders en Los Ángeles, a tan solo unos pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"No queremos más (Donald) Trump, no queremos más (Jair) Bolsonaro en Brasil, no queremos más (Sebastián) Piñera en Chile", dijo la artista durante su acto.

Tijoux añadió que "me declaro totalmente antifascista. Ya no queremos más supremacía blanca porque vivimos en un mundo lleno de colores, en nuestro cuerpos y en nuestras pieles, y eso es lo más lindo que tenemos como pueblo”.

La finalidad de este evento era que la figura del precandidato fuera más cercana al sector más joven, por lo que también se presentó el grupo hip-hop Public Enemy Radio, el actor Dick Van Dyke ("Mary Poppins") y la comediante Sarah Silverman.