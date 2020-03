Tamara Acosta y su lucha contra la depresión: "Yo tuve la suerte de que reaccioné"

La ex protagonista de la exitosa serie “Los 80”, contó esta mañana en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, su lucha contra la depresión endógena y cómo vivió este proceso previo a su embarazo.

”Tuve la suerte de que reaccioné y dije ‘estoy muy mal’ cuando sentí ganas de no estar aquí y tratar de hacer algo por no estar aquí. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, no sé alguien me iluminó, yo dije ‘no, necesito psiquiatra'”, señaló Acosta al contar cómo fue que decidió pedir ayuda profesional.

Asimismo, recalcó que muchas de las personas que padecen la misma enfermedad no logran reaccionar a pedir ayuda profesional.

Ante la pregunta de Diana Bolocco sobre la posibilidad de que su pequeña hija de 7 años herede esta depresión, la actriz respondió que “me tengo que consolar y hacer todo posible para que este súper contenida y tratar de que no ocurra, pero si ocurre también uno va a estar ahí con todo lo que pueda estar para apoyarla”.