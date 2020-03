"¿Tu marido no se enoja?": Cote López reflexionó sobre comentario de usuario en su Instagram

"A veces subo cosas con contenido controversial justamente para eso! para ver respuestas, me gusta saber como piensa la gente". Fue con estas palabras que Cote López inició una reflexión sobre su vida en pareja y el comentario que le realizó uno de sus seguidores.

"Una de las respuestas negativas que más me llamó la atención ante un vídeo que subí donde yo bailaba fue: “tu marido no se enoja? “ ...instaamigas si se enojara probablemente él ya no sería más mi marido”, remarcó.

La modelo profundizó en esta pregunta, asegurando que "jamás me permitiría estar con alguien que me quite mi sensualidad, que reprima mi vestuario, que no le guste mi coquetería o mi sonrisa eterna... si alguien les prohibiera ser quienes son, ¿entonces qué quedaría de ustedes? ¿marionetas haciendo lo que ellos quieren ?...disfruten sus etapas en la vida! No permitan que nadie les robe su tiempo", replicó.





Asimismo concluyó con un llamado a sus seguidoras a no permitir este tipo de actitudes. "No hay nada más mata pasiones que un hombre inseguro y celoso. Dios santo ya pasó de moda", remató.