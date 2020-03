Chantal Gayoso hablo sobre supuesto romance con Thiago Cunha

El ex bailatín de Porto Seguro, Thiago Cunha, se encuentra participando del programa ca Canal 13, Bailando por un sueño, donde su compañera de baile es Chantal Gayoso con quien tendría una supuesta relación amorosa.

Por eso, la partner del brasileño se refirió a los rumores y contó a Alfombra Roja que “no entiendo por qué nos molestan tanto, yo creo que partió porque Thiago me eligió a mí, cómo que quería que yo le tocara pero nos llevamos súper. No hay ninguna onda, solo amistad en estos momentos. Estamos súper bien, funcionamos bacán como equipo, hay una muy buena comunicación, que eso es lo más importante”.

“Partimos el programa y nos dicen eso (cuando Martín les dice que se pueden soltar la mano), y yo no entendiendo nada. Yo me río solamente, no soy para nada grave, no me molesta. Que fluya todo, no hay ninguna onda hasta el momento (ríe), lo digo porque tampoco veo el futuro. Somos una buena dupla”, finalizó Gayoso.