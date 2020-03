[FOTO] Sabrina Sosa recibió dura crítica tras publicar foto en bikini

La modelo Sabrina Sosa fue duramente criticada en redes sociales luego de que publicara una foto "semisdenuda", según una seguidora.

A través de Instagram la argantina compartió la postal y escribió "marzo mira como te empiezo! Sin prejuicio ni temor".

A lo que una usuaria le respondió que "¿Y es necesario mostrarse semidesnuda? Creo que las mujeres somos más inteligentes que eso. Aceptarse y estar orgullosa de una misma, no significa denigrarse el cuerpo entero posando desnuda".

Sosa no se quedó atrás y le contestó que "la inteligencia no se mide en cuanto a eso, esa mentalidad es machista: ‘La mujer que se muestra no sabe hacer otra cosa, o no es inteligente’, y a raíz de eso manejar las personalidades de cada mujer por sentir culpa! Algo muy sin sentido y a la antigua".

"Si aceptas y gustas de tu cuerpo por qué habría que esconderlo? Cada uno es como se le antoja y los prejuicios hay que dejarlos de lado, estamos ya en el 2020", añadió.

Cabe destacar que la modelo argentina también recibió mucho apoyo y elogios. De hecho, la imagen llegó a tener más de 50 mil "me gusta".