Hace más de 5 años que el “Melenudo” de la rutina de Ruminot no se corta el pelo

El comediante Pedro Ruminot triunfó con su rutina de humor en el Festival de Viña, al interactuar bastante con el público. Uno de los que más llamó la atención fue el joven Álvaro, por su enorme melena.

El estudiante de psicología, tuvo su momento de fama cuando Ruminot lo usó como ejemplo de la actual juventud durante su rutina. Es por esto, que en conversación con La Cuarta , Álvaro contó detalles de su relación con el humorista.

“Lo conocí hace un año cuando él fue a una actividad que desarrollaba mi universidad. Ahí empezó a interactuar con el público, y cuando me vio, hizo bromas con mi pelo y desde ahí me pidió que lo acompañara en algunas presentaciones”, comentó el joven.

Tras ser preguntado por su frondosa melena, él respondió que “todos creen que me hecho cremas o aceites, pero no. Solo utilizo champú y acondicionador, no me corto el pelo hace más de 5 años”.