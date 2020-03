[FOTO] José Miguel Viñuela sorprendió con nuevo look en el matinal

El animador del matinal de Mega, José Miguel Viñuela sorprendió a sus compañeros con un gran cambio de look.

Viñuela cambio su tonalidad de cabello, se´gun detallo se trata de un "rubio ceniza", con el que buscó complementar sus canas.

“Me dijeron que hoy llegaba Michelle y dije ‘tengo que venir con un look ad hoc'” bromeó el conductor.

Además, tuvo una conversacón con Pagina 7 , donde contó la reacción de sus compañeros de matinal al ver su nuevo look.

“Me agarraron para el leseo en un minuto, porque andaba con el pelo más oscuro y Joaquín me llevó donde un estilista, que me decoloró el pelo, por eso estoy así. Estoy rescatando mis canas para después ver qué hago. Va a cambiar (el color), pero lo más importante es que también hemos bajado harto de peso y eso me tiene muy contento, es un cambio completo, espiritual y físico”, cerró.