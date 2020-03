Sonia Isaza reflexionó sobre su vida: "No intento ni me interesa parecerme a nadie"

"Yo soy real, no intento ni me interesa parecerme a nadie. Vivo mi vida a mi manera y soy feliz. Y disfruto cada momento ya que esta vida es prestada y hoy estamos, mañana no sabemos".

Con estas palabras y junto a un sensual video Sonia Isaza, reflexionó sobre su vida e hizo énfasis en cómo ve su futuro. Y si bien, no hizo referencia a algún tipo de comentario que pudo haber recibido, muchos usuarios infirieron que se trataba de una respuesta a quienes la critican.

"Bienvenidos los que me acepten, los que no, pueden seguir de largo porque sólo Dios tiene derecho a juzgar; no acepto críticas de personas que pecan de igual o diferente manera que yo. Todos estamos acá para aprender y crecer", remató la novia de Arturo Vidal.