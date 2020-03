Karol Lucero respondió a quienes lo tildan de "degenerado": "Es una ofensa y nunca me he visto en una denuncia"

08:52 "Me tocó consolar a mi madre por las cosas que decían de mí", remarcó el ex panelista de "Mucho Gusto".

Karol Lucero abordó en "Mentiras Verdaderas" las críticas y masivas funas que recibió durante el estallido social. El locutor reapareció en televisión para hablar de la frase donde lo acusan de ser "degenerado", apelativo que se ha extendido en diferentes pancartas de las manifestaciones, e incluso, en rayados de paredes a lo largo de todo el país.

En este sentido, aseguró que su salida del matinal de Mega se dio en este contexto. "Si bien fue anticipada, se dio por una cuestión de protección. Sintieron que mis compañeros y yo corríamos un riesgo", dijo, aclarando a la vez que "nunca he recibido agresión verbal o física en la calle. Cuando me gritan la frase siempre es entre risas", remarcó.

Sin embargo, reconoció que esto ha tenido repercusiones en su vida familiar. "No lo entendían algunas personas, mi abuela sobre todo. Me decía que no saliera a la calle, se asustaba y se preocupaba por mí".

"Me tocó consolar a mi madre por las cosas que decían de mí", añadió.

Pero a pesar de esto, bromeó con todo lo que ha vivido. "Cuando me dicen ´chúpalo´ni siquiera me piden por favor, jajaja. El ´degenerado´es una ofensa, y nunca me he visto en una denuncia".

"Nunca desearía la muerte (...) cometí mucho errores, pero aprendí y lo asumí. Pero el tema de las funas no lo entiendo, porque nació en medio de un movimiento social", replicó.