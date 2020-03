Antonio Vodanovic por imitación a Mon Laferte en “Yo Soy”: “Esto es un mal chiste”

13:07 El ex animador del Festival de Viña se indignó con presentación de concursante.

En la jornada de ayer del programa “Yo Soy” de CHV, se presentó un imitador de la cantante Mon Laferte que descoló por completo a Antonio Vodanovic, el cual señaló que “este escenario no era para reírse de un artista”.

Esteban Trujillo, que se hizo llamar como, por su trabajo de hacer fletes, quería realizar un homenaje a la cantante nacional debido a la gran admiración que le tiene y al hecho, de que escucha sus canciones mientras hace su labor.

Pero desde que inició su presentación provocó un rechazo en el ex animador de Viña, que en su posterior evaluación comentó que “la verdad que homenaje nada, yo, pero este escenario no era para reírse de un artista. Tú no eres para mí Mon Laferte”.