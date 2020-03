[FOTO] Sonia Isaza respondió comentario en que la comparan con Marité Matus

La modelo colombiana Isaza siempre esta actualizando sus redes sociales donde publica distintas fotografías.

Esta vez, la actual pareja de Arturo Vidal publicó una foto para celebrar los tres millones de seguidores que tiene en Instagram, en la postal aparece con un gran globo con el número tres, ropa interior y una bata.

Sin embargo, recibió un “acido” comentario de una usuaria que la comparó con Marité Matus, ex pareja del volante chileno. "Cómo que con el tiempo has adquirido el mismo look de la Marité, pero bellísima" escribió la usuaria.

La modelo respondió con un “Emoji”. Luego de un par de horas, la Isaza publicó un video con una larga reflexión en que expresó que "yo soy real, no intento ni me interesa parecerme a nadie. Vivo mi vida a mi manera y soy feliz. Y disfruto cada momento ya que esta vida es prestada y hoy estamos, mañana no sabemos"

