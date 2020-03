Gala desliza crisis con el "Huaso" Isla: "El amor es libre y alguien que te ama no te tiene que prohibir que cumplas tus sueños"

“Yo creo que el amor es libre y alguien que te ama no te tiene que prohibir que cumplas tus sueños”.

Con estas palabras Gala Caldirola, se refirió a su participación en "Bailando por un Sueño". La española estaba por presentarse por primera vez en el espacio, cuando fue consultada por Martín Cárcamo sobre su decisión de viajar a Chile, junto a su hija, desde Turquía, país donde se encuentra el "Huaso" Isla.

Con esto, Caldirola deslizó una posible crisis con el futbolísta de 31 años. Incluso, cuando se presentó en el programa se emocionó hasta las lágrimas en su saludo.

“El ser mamá me ha hecho crecer mucho como persona. Y en un momento me di cuenta que no porque sea mamá o mujer tengo que postergar mis sueños".

“Cuando a mí me hicieron esta propuesta, sentí que podía ser un sueño, algo que me ilusionaba un montón, porque estoy luchando por el sueño de otras personas, que se lo merecen", añadió.

“Entonces, tomé la decisión de venir y dije ‘esto me ilusiona’. Nada tiene que limitarme, voy a por ello, aunque estoy súper nerviosa porque en mi vida pensé que estaría aquí bailando delante de todo el mundo. Pero bueno, voy a disfrutar”, replicó.

Cárcamo: “Me imagino que fue una decisión difícil. Mauricio allá, tú volver acá. ¿Un poquito cómo lo conversaron?, ¿qué te dijo él?, porque es una decisión, yo creo, complicada”

Gala: “Yo creo que el amor es libre y alguien que te ama no te tiene que prohibir que cumplas tus sueños”

Ccnsultada por Martín sobre su marido, Gala evitó entrar en detalles. "Eh… Como te digo, yo estoy súper enfocada en esto. No quiero hablar mucho de temas así, como que me puedan desestabilizar, por favor, antes de bailar. (...) Ahora quiero disfrutar, pensar solo en lo positivo, no en lo que hace un sacrificio. Quiero pensar en eso, en que estoy cumpliendo el sueño de muchas personas, el mío también, el de mis compañeros”, concluyó.