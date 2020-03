Pancho Saavedra reveló su experiencia con el consumo de cocaína durante la universidad

15:48 “Yo recuerdo que me metí tres meses en la cocaína, fueron tres meses, no tan intensos pero estaba metido”, contó el conductor de "Lugares que Hablan".

En un nuevo capítulo del programa, “Sigamos de Largo”, tuvo como invitado al conductor Francisco Saavedra donde se refirió a uno de los momentos más complejos de su vida, el consumo de cocaína durante la universidad.

Pancho Saavedra relató que “yo venía buscando la aceptación de la gente, el querer venir a buscar amistades, me acuerdo latente que había entrado al IACC y sentí mucho bullying por parte de mis compañeros”.

“Yo recuerdo que me metí tres meses en la cocaína, fueron tres meses, no tan intensos pero estaba metido” agregó.

A raíz de eso contó que su familia decidió llevarlo a un centro de rehabilitación lo que era muy caro para sus padres.

El conductor detalló que ”le entregan el presupuesto a mi papá. Decía 10 millones. Veo a mi papá que se le caen las lágrimas y le dice a mi mamá ‘bueno vieja, venderemos un camión’. Luego se pasa la película de toda tu vida y me dije ‘todo esto porque el tonto hueón anda volando dentro de un canasto. Voy a hacer perder a mi papá el capital de su trabajo porque ando tonteando, ando metido en cosas que no debo estar metido”.

“Fue en dos segundos. Le dije a mi papá ‘chao, por favor no, no y no, porque me va a hacer peor si tu llegas a hacer esto. Vámonos, parémonos de acá, se acabó, te juro que no lo voy a volver a hacer”, finalizó Saavedra.