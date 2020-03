Raquel Argandoña y su rol como jurado en "Bailando por un Sueño": "Estoy reevaluando si sigo o no"

Luego del cruce de palabras que tuvieron Carola de Moras con Raquel Argandoña en el programa "Bailando por un Sueño" donde ambas son jurados se ha especulado de que existe una tensa relación entre ambas.

Sin embargo, según informó La Cuarta Argandoña estaría molesta por las declaraciones Carola a Glamorama donde aseguró que la panelista de Bienvenidos "es como la vieja mañosa"

Lee también: Carolina de Moras tras tenso momento con Argandoña: “Es como la señora mañosa”

A través de las redes sociales del programa Raquel Argandoña no se quedo con nada por lo que respondió que "la verdad es que hay gente que quiere a lo mejor aprovecharse de la imagen de uno para que hablen. Pero por eso estoy reevaluando si sigo o no, porque estoy en una etapa de la vida donde quiero pasarlo bien, de no complicarme, de cuando hay mala onda prefiero hacerme un lado".

"Cuando ves que la gente no es sincera y no te dice las cosas a la cara, sino que las dice en un diario lo encuentro que es cinismo y no me gusta estar cuando hay mala onda, prefiero dar un paso al lado y disfrutar la vida de lo que me queda", añadió.

Finalmente, concluyó que "absolutamente nada me retiene. He trabajado muchos años en mi vida, por lo tanto puedo darme el gusto que si no quiero estar en un lugar: chao".