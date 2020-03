Carola de Moras se disculpó con Raquel Argandoña tras llamarla "mañosa"

Carola de Moras se disculpó con Raquel Argandoña, luego de sus dichos en Glamorama donde la calificó como "mañosa". Ambas comparten el rol de jurado en el "Programa Bailando por un Sueño" y fue en este contexto donde se desató la polémica.

En específico, la modelo emitió sus dichos luego de haber sido consultada sobre la relación con sus compañeros. "Ahí estamos. De hecho con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa”.

A tal escaló la molestia de la "Raca", que la ex animadora del matinal de CHV le pidió disculpas.

"Si tú necesitas disculpas, yo te pido las disculpas. Lamento profundamente que mis palabras les hayan caído mal y de verdad no fue con esa intención",dijo, agregando "la verdad Raquel, te admiro montones, tienes una trayectoria increíble y si te molestó que dijera que estaban un poquito mañosos (con Aníbal Pachano), me disculpo, te juro que no fue mi intención", replicó.

Pero la respuesta de Raquel no fue la esperada. ""¿Tú me estás pidiendo disculpas? Te las acepto y te rogaría que nunca más volvieras a hacer esos comentarios de mí, por que yo nunca pongo en duda el profesionalismo de mis compañeros. Así no vamos a tener problemas", remató.