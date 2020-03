Beto Cuevas y su secreto de la eterna juventud: “Me cuido comiendo bien, durmiendo y no metiéndole cosas a mi cuerpo que no sean buenas”

Aunque el tema de su edad se volvió conversación por una broma -cuando fue comparado con el exministro Nicolás Monckeberg, seis años menor- Beto Cuevas admite que su salud sí ha sido un asunto del que se ha ocupado.

A sus 52 años el ex líder de La Ley se mantiene delgado y no aparenta la edad que tiene. Algo que atribuye al estilo de vida que sigue, sin excesos.

Sobre el chiste con el actual embajador de Chile en Argentina, dice que le da risa y que es “halagador”. “Pero porque yo me cuido, y me imagino que si él lo toma de esa manera puede ser un incentivo para que se cuide también; porque más allá de la apariencia, yo pienso que es una cosa de salud también. Estar con un poquito de sobrepeso no es bueno para nadie, así que ojalá que le sirva a él”, comenta a hoyxhoy al teléfono desde México.

Comiendo bien, durmiendo, y no metiéndole cosas a mi cuerpo que no sean buenas. Por ejemplo, si tomo, me tomo una copita de vino. Por suerte nunca he tenido ningún tipo de adicción, seguramente porque no tengo ese gen de la adicción y también porque como fui papá joven, siempre tuve esa consciencia de que no me podía enfermar porque tenía hijos. Entonces me acostumbré a cuidarme y siempre vi hacia el futuro. Cuando era adolescente mi profesor de Biología me dijo que mi peor enemigo era mi propio cuerpo, que todo lo que le hiciera me lo iba a cobrar. Eso me hizo mucho sentido, entonces en la época en que me enfrenté a los excesos yo mismo me ponderé y sentí que iba a poder llegar a los 50 años o más haciendo lo que más me gusta hacer y de buena forma. Para mí el ejemplo era Mick Jagger. El camino finalmente es el equilibrio.

El sábado 28 de marzo -en la segunda jornada de festival- Beto Cuevas hará su debut en Lollapalooza con un show que, adelanta, será de canciones que el público pueda corear. Eso pese a que recién en noviembre lanzó “Colateral”, su cuarto título en solitario.

Entre los 11 temas del disco hay tres nuevas versiones de éxitos que el chileno popularizó junto a La Ley: “Mentira”, que grabó junto a la mexicana Ely Guerra; “Fuera de mí”, en la que hizo dúo con la española Ana Torroja; y “Aquí”, que registró junto a la actriz y cantante mexicana María José. Con ella justamente protagonizó el año pasado una versión del musical “Jesucristo Superestrella”. De su debut en el teatro incluyó en “Colateral” su interpretación de “Getsemaní”.

Voy a tener colaboraciones muy interesantes que pienso que van a ser del gusto de la gente. Y tengo un show donde incluyo algunas canciones nuevas pero también grandes clásicos, pero todo armado de manera diferente a como lo hago normalmente. Entonces va a ser un show muy dinámico, de una canción tras otra para que la gente lo disfrute y la pase bien en la hora que tengo para desarrollar mi presentación.

Yo estoy absolutamente de acuerdo con que exista un equilibrio, que vengan cambios que sean favorables para la gran mayoría, que todas esas cosas se regulen ojalá muy pronto; y ojalá que no siga habiendo violencia y actos de destrucción, porque eso yo creo que hace que todo retroceda, eso es lo único que a mí me pone un poquito mal. Pero fuera de eso me parece que definitivamente estamos frente a una época de cambios que son necesarios, que el pueblo de Chile lo pide y me parece que es lo justo también, que haya un equilibrio más notorio. Creo que es importante que existan estos cambios y, bueno, evidentemente a través de la música uno siempre puede pasar esos mensajes, aunque me parece que es como un cliché también. Yo no soy político, simplemente soy un ciudadano de Chile y el mundo que le gustaría que exista paz. Y la paz no es solamente que no haya violencia si no también que haya respeto, igualdad, equilibrio y para eso, en algún momento dado daré mi opinión. Pero básicamente quiero ojalá alegrar a la gente a través de mi acto musical.

No todo el disco porque supongo que cantar solamente canciones que la gente no conoce se hace un poco fome; para mí sería súper entretenido. Pero de todas maneras algo de ese disco voy a interpretar y creo que va a ser un buen momento de nostalgia, de recordar canciones que el público conoce y pasarla bien.