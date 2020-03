Adriana Barrientos respondió las acusaciones de Luli: “Todo por un minuto de fama”

En esta jornada Luli envió un sospechoso mensaje donde trató de “asesina” a Adriana Barrientos a través de redes sociales y la "Leona" conversó con La Cuarta donde expresó que lo que hizo Nicole Moreno es "todo por un minuto de fama".

En primera instancia Barrientos respondió las acusaciones mediante la misma red y expresó que “amigos estoy muy triste, no sé nada de nada, no sé si fue en el vivo, de anoche o qué”.

“Yo no he matado a nadie, es lo más feo y triste de lo que me han acusado en todo este tiempo”, añadió.

Barrientos aseguró que ”no tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera, no tengo idea que he hecho yo para ganarme el título de asesina, no tengo idea, pregúntenle a quien posteo”.

La “Leona” conversó con La Cuarta sobre esta situación donde contó que se encuentra muy mal tras las acusaciones de Nicole Moreno. “Es súper mala persona. Todo por un minuto de fama. Como no se inventa un romance”, expresó la modelo.

Además, aseguró que se enteró de estas acusaciones a través de la prensa y de amigos, ya que Luli la tiene bloqueada de redes sociales.