Magdalena Müller aseguró que nunca le han dado un personaje de "clase alta" por su aspecto físico

En el último capítulo de la Divina Comida participaron Amparo Noguera y Magdalena Müller, el senador Guido Girardi y Nicolás Copano.

Magdalena Müller habló sobre la discriminación dentro del mundo de las teleserie.

Müller relató que "en 'Somos Los Carmona'. No me pusieron un numero de peso, para ser súper honesta. La historia era como la de los Beverly Ricos, una familia el campo que llegaba a la ciudad y se hacían millonarios”.

A lo que Guido Girardi agregó que "el prejuicio es que los pobres son guatones. Los ricos son bonitos, flacos…”

"Por ejemplo, a mí nunca me han dado un personaje de persona de clase alta simplemente porque tengo el pelo café, los ojos cafés y no soy lo suficientemente delgada” complementó Müller.

Por su parte, Nicolás Copano expresó “¡¿Qué?! Es tan estúpida la televisión”.

Mientras que Müller aseveró que “cuando yo engordé esos 10 kilos, a mí, perdón la palabra, me hicieron mierda. La gente me decía ‘¡¿qué hiciste?!’”.

“Esa es mi bandera de lucha desde que yo estoy en la televisión, porque a mí muchas veces me han dicho que baje de peso. He tenido conversaciones con jefes que me han dicho ‘Magda, tres kilitos menos’”, cerró Müller.