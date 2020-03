El mensaje de Daniella Chávez en el mes de la mujer: "Es mi cuerpo y yo decido lo que hago"

La modelo chilena Daniella Chávez conversó con Alfombra Roja y se refirió a las críticas que recibe tras publicar osadas fotografías.

Chávez expresó que “desde chiquitita uno se va poniendo como un escudo ya que desde pequeña recibí muchas críticas. Iba en un colegio de mujeres y siempre fui muy femenina, por eso las niñas me tiraban mucha mala onda. Después con el paso del tiempo en redes sociales algunos no lograron entender que al final es mi cuerpo y yo decido lo que hago. Y si quiero mostrar o no mostrar ya es problema mío y pido que lo entiendan así y no lo critiquen porque es mi elección”.

“Hay muchas mujeres que me mandan mensajes y me dicen que gracias a mi han logrado empoderarse, que ya no tienen miedo. Por eso yo siempre estoy motivando a las chicas a que no piensen que por no tener un cuerpo de 90-60-90 no van a poder ser sexys. Ellas son dueñas de sus cuerpos, si quieren explotar su sexualidad que lo hagan porque no están haciendo nada malo”, aseveró.

Finalmente, Daniella Chávez señaló que “me gustaría decirles a las chicas que si ellas saben lo que son que no hagan caso a las críticas”.