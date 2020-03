Acusan a Charlie Sheen de violación

Por años Corey Feldman se ha dedicado a denunciar lo que vio en Hollywood durante sus años como estrella infantil en los 80: conductas inapropiadas y abusos sexuales, de las que fue víctima junto a otro niño famoso de la época, Corey Haim. Pero no había dado nombres.

La noche del lunes eso cambió. Feldman, conocido por taquilleras películas ochenteras como "Los Goonies" y "Cuenta conmigo", estrenó su documental "(My) Truth: The rape of two Coreys", en el que acusó al actor Charlie Sheen de haber violado a Haim, que murió de neumonia en 2010 tras años de problemas con drogas.

Según expuso Feldman en la película, el actor de "Two and a half men" habría violado a Haim durante el rodaje de la cinta de 1986, "Lucas", cuando el primero tenía 19 años y el segundo 13.

Ya en febrero pasado Feldman había dicho en una entrevista con The Guardian que "el mayor problema en Hollywood es la pedofilia" y había denunciado que "una importante figura de Hollywood", había violado a quien, además de su colega, fue su mejor amigo.

En esa entrevista el estadounidense de 48 años reveló que Haim "antes de morir me hizo prometer que diera a conocer la verdad".

Según la revista Rolling Stone, entre quienes respaldan el testimonio de Feldman está su exesposa, Susannah Sprague y el actor Jamison Newlander, que trabajó con ambos Coreys en "Generación perdida".

Sin embargo, el documental no cuenta con la versión de Sheen, quien negó las acusaciones. "Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto", dijo su portavoz al medio The Wrap.