[VIDEO] Billie Eilish quedó en ropa interior durante concierto para manifestarse contra el "body shaming"

Durante un concierto en Miami, Billie Eilish mostró un video donde aparece quitándose la camiseta y quedando en ropa interior. Luego de eso, en las imágenes se ve como queda cubierta por un líquido negro.

A esto sumó un mensaje con el que quiso manifestarse contra el 'body shaming' ('humillación corporal', en inglés). Y es que, la artista suele vestirse con ropa holgada, generando una serie de comentarios en el mundo del espectáculo y también en redes sociales.

"Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian", comenzó.

"¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que esté callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?", siguió.





Y concluyó: "Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él. ¿Por qué?", dijo, terminando su mensaje con una pregunta: "¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?".