Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por agresiones sexuales

12:29 Durante el juicio los fiscales describieron 16 ejemplos que dijeron que mostraban al ex productor de Hollywood, "atrapando a las mujeres en su control exclusivo" para que pudiera atacarlas sexualmente, comenzando cuando trabajaba como productor musical en Buffalo en 1978.

Harvey Weinstein fue sentenciado el miércoles a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, una escena que la multitud de acusadores del magnate de Hollywood pensó que nunca verían.

Weinstein, fue condenado el mes pasado por violar a una mujer en una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York en 2013 y por forzar el sexo oral con otra mujer en su apartamento en 2006.

Ambas mujeres, que Weinstein fue condenada por agredir, hablaron en la corte el miércoles antes de que el juez James Burke anunciara la sentencia, confrontando a Weinstein nuevamente después de que su testimonio ayudó a sellar su condena.

Una de ellas, recordó el momento durante el juicio cuando dejó al testigo llorando y luego se escuchó gritar desde una habitación adyacente.

"El día que escuché mis gritos desde la sala de testigos fue el día en que mi voz volvió a su máxima potencia", dijo.

"La violación no es solo un momento de penetración. Es para siempre".

Associated Press tiene la política de no nombrar a las personas que han sido agredidas sexualmente sin su consentimiento. Por lo mismo, está reteniendo el nombre de la acusadora de violación porque no está claro si desea ser identificada.

Weinstein, quien ha sostenido que cualquier actividad sexual fue consensuada, también habló en la corte y dijo que tenía buenos recuerdos de sus acusadoras.

Mirando hacia atrás durante el juicio a los correos electrónicos que intercambiaron, dijo que tenían una buena amistad: "No voy a decir que estas no son buenas personas. Pasé momentos maravillosos con estas personas. Estoy realmente confundido. Los hombres están confundidos sobre este tema".

Burke también escuchó a los abogados de Weinstein, quienes pidieron clemencia debido a su edad y salud frágil, y los fiscales, quienes dijeron que el hombre, que alguna vez celebró como un titán de Hollywood, merecía una dura sentencia.

Según la ley estatal, Burke pudo considerar pruebas fuera del alcance del juicio para formar su sentencia.

En este sentido, los fiscales describieron 16 ejemplos que dijeron que mostraban a Weinstein "atrapando a las mujeres en su control exclusivo" para que pudiera atacarlas sexualmente, comenzando cuando trabajaba como productor musical en Buffalo en 1978.