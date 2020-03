Pampita reaccionó al supuesto embarazo de "China" Suárez

Pampita fue consultada sobre el supuesto embarazo de la "China" Suárez durante una entrevista con el programa Hay que ver de El Nueve.

En la oportunidad, la modelo habló sobre sus días de casada con Roberto García Moritán y también sobre su vida profesional. Y en este sentido, no pudo evadir las consultas sobre la actual pareja de Benjamín Vicuña.

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. "No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco", comentó.

Y agregó: "No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda", replicó.