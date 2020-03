[FOTO] Ivette Vergara publicó postal con su hija y sorprendió a sus seguidores por ser su gran parecido

17:13 La ex conductora de Mucho Gusto acompañó la postal con una gran reflexión por Día Internacional de la Mujer.

La ex conductora de Mucho Gusto, Ivette Vergara, siempre esta compartiendo situaciones de su vida en su cuenta de Instagram y esta vez sorprendió con el gran parecido que tiene con su hija.

Vergara publicó una foto en la que aparece con su hija y escribió que "en nuestras manos está criar niños que se vuelvan hombres de bien y niñas independientes que hagan valer sus derechos y que sepan que no somos un envase".

Altas, bajas, flacas, gordas, morenas, rubias, todas somos hermosas y tenemos los mismos derechos (...) Gracias a todas las mujeres maravillosas que me rodean: mi hija, mi madre, mi hermana, mis amigas y todas aquellas que me he cruzado en el camino", añadió.

Rápidamente se llenó de elogios por parte de seguidores, a quienes les sorprendió el gran parecido que tiene con su hija.

"Tu hija es igual a ti", "son como hermanas, lindas", "estás más hermosa que nunca y tu hijita sacó tu belleza", y "tu hija y tú son como gotas de agua, iguales de lindas", fueron algunas de los comentarios que recibió Vergara.