Marlene de La Fuente por robo sigiloso en su casa: “Es mejor que haya sido así, sin tener que verlos y enfrentarlos”

La ex esposa del periodista Iván Núñez, Marlene de la Fuente, sufrió un robo en su domicilio mientras estaba durmiendo junto a sus cuatro hijos. A la también periodista, le robaron $15 millones en especies, de lo cual se dio cuenta al otro día, mientras ordenaba su bolso para el gimnasio.

Como todas las jornadas, les hizo desayuno a sus hijos y los mandó al colegio, pero a eso de las 8:00 de la mañana mientras ordenaba su bolso para el gimnasio, se percató que le faltaban cosas en su pieza, y que su clóset estaba revuelto.

En entrevista con LUN, de La fuente comentó que “antes de irme al gimnasio hago mi bolso con la ropa formal que voy a usar durante el día. Empiezo a buscar mi cartera y me doy cuenta de que no estaban los tres anillos que había dejado encima. Son todos de oro con brillantes y cinco carteras Louis Vuitton y otras Dolce & Gabbana”.

Tras notar esto, llamó inmediatamente a su abogada, a sus hermanas, a Carabineros y a su ex esposo, Iván Núñez, los cuales llegaron inmediatamente al lugar.

Asimismo, la periodista agregó que “al principio fue terrible, porque te sientes vulnerable. Sabes que entraron mientras yo y mis niños estábamos durmiendo, aunque es mejor que haya sido así, sin tener que verlos y enfrentarlos”.

Esta no es la primera vez que Marlene de la Fuente sufre un roba, puesto que en noviembre pasado le robaron dos bicicletas de sus hijos. Aun así, asegura que “no me voy a cambiar porque es la casa de los niños, donde nacieron y se criaron. Yo soy bien valiente, no me aterra, pero sí me pone en alerta porque sucedió con mis hijos en la casa”.